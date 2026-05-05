TMW Colombo riscattato dal Genoa: con De Rossi il cambio di passo e record di gol raggiunto

Lorenzo Colombo adesso definitivamente è un giocatore del Genoa. Con il raggiungimento della salvezza aritmetica, è scattato l'obbligo di riscatto che il club di Villa Rostan verserà nelle casse del Milan. Il giocatore infatti era arrivato all'ombra della Lanterna con la formula del prestito con l'opzione che sarebbe scattata al raggiungimento del mantenimento della categoria, delle 22 presenze in Serie A e dei cinque gol. Traguardi raggiunti brillantemente e con anticipo con il numero 29 rossoblù che non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere nel capoluogo ligure.

Con De Rossi cambio di passo e record in A

Dopo i primi tre mesi difficili dove l'attaccante giocava per la squadra con generosità ma senza trovare la via del gol, è arrivato lo switch con Daniele De Rossi in panchina e il passaggio alle due punte. Contro la Fiorentina la prima rete, contro Verona, Pisa (sia all’andata che al ritorno), Milan, Cagliari e Napoli le altre sei che lo hanno portato a superare il record di reti realizzate in campionato ed eguagliare quello di marcature segnate fra i professionisti.

Il numero di gol in carriera nei professionisti

Nella passata stagione a Empoli infatti i gol siglato in campionato sono stati sei, sette se contiamo anche quello in Coppa Italia. Al Monza nella stagione 2023-2024 ha gonfiato la rete avversaria in quattro occasioni in A mentre a Lecce ha totalizzato sei gol (cinque in campionato e uno in Coppa Italia). In Serie B, oltre all’unica rete segnata a Cremona nella stagione 2020-2021, ci sono le sei reti realizzate con la SPAL nel 2021-2022.