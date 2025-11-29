Colombo sincero: "Mi trovo bene al Genoa, qui piazza incredibile. Ora c'è un clima positivo"

"Non è scontato andare sotto poi riprenderla e vincerla". Parla Lorenzo Colombo, uno dei due marcatori del Genoa capace di far partire l'operazione rimonta ai danni del Verona oggi nel match valido il tredicesimo turno di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, l'attaccante rossoblù ha parlato del momento positivo del Grifone da quando c'è De Rossi alla guida: "Stanno tutti meglio, c'è un clima positivo. Questa è una piazza incredibile ma allo stesso tempo è una piazza che pretende".

Quanto alla coppia formata con Vitinha in attacco oggi, il giocatore in prestito con obbligo di riscatto dal Milan ha dichiarato: "Mi trovo bene con lui. A due punte è la mia posizione preferita e c'è più densità davanti riuscendo ad impegnare meglio i difensori avversari". E sulle sue sensazioni in maglia rossoblù questa stagione: "Se mi trovo a mio agio al Genoa? Hai detto bene", ha confidato. "Mi trovo bene in città, con i compagni, con tutti quelli che lavorano al centro sportivo e allo stadio".

A prescindere dal suo futuro (obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, legato alla salvezza del club e al rendimento del giocatore per presenze e gol), Colombo oggi si è preso anche gli applausi del pubblico del Ferraris. Fatto, questo, che non l'ha lasciato per nulla indifferente: "Fa piacere perché non è scontato cambiare i fischi in applausi ma non è stato fatto ancora nulla. E' frutto del lavoro che fai in settimana, anche caratteriale e mentale che ci sta dietro. Questo stadio può anche trasportarti in negativo, devi avere la chiave giusta".