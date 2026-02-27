Genoa, Colombo: "Mi auguro che il riscatto arrivi, ma dipende solo da noi"

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, parla ai microfoni di DAZN del proprio futuro, elogiando il lavoro di De Rossi, che ha portato il Genoa a +3 dalla zona salvezza: "Il mister ci dà tanto dal punto di vista dell'atteggiamento e del gioco, a me sicuramente ha dato fiducia su qualcosa che sapevo fare ma che non stava riuscendo. Ha cambiato il modulo, adesso l'obiettivo è la salvezza. Mi auguro che il riscatto arrivi, ma dipende da noi, siamo una squadra forte e abbiamo un piccolo vantaggio su chi ci sta dietro, dipende solo da quello che faremo".

Già eguagliato il suo miglior risultato di gol in Serie A: al prossimo centro sarà record

Lorenzo Colombo sta disputando una stagione solida e da titolare con il Genoa in Serie A 2025/26, dove è arrivato in prestito dal Milan (con obbligo di riscatto condizionato appunto alla salvezza, ndr). L'attaccante classe 2002 ha collezionato 26 presenze (di cui 19 da titolare), per un totale di oltre 1.500 minuti giocati fino ad ora, segnando 6 gol e fornendo 1 assist.

Ha dimostrato continuità come centravanti, contribuendo con reti decisive in partite chiave e un buon impatto complessivo nonostante un Genoa ancora in difficoltà in classifica.