Genoa, Colombo: "All'Inter toglierei Akanji, è il difensore più forte in questa stagione"

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa ma ancora di proprietà del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della sfida di domani sera con l'Inter. "Per me sarà un'emozione particolare perché sono nato vicino a Milano e San Siro è lo stadio della mia vita, dove andavo a vedere le partite fin da piccolo".

Per te la gara contro l'Inter è come un derby?

"In realtà è una partita importante come le altre. Proveremo a dire la nostra contro una squadra sulla carta fortissima, forse la più forte del campionato".

Quale giocatore le toglieresti?

"Akanji è il difensore più forte in questa stagione: ha qualità con la palla, è aggressivo e veloce".

Ti aspettavi l'eliminazione per mano del Bodo?

"Sinceramente no, sono stati bravi loro però l'Inter rimane una squadra fortissima senza dubbio".

Affrontarli dopo questa eliminazione è peggio?

"Non lo so, perché dei campioni così sanno subito voltare pagina pensando a quello che devono fare e non a quello che è successo, quindi non mi aspetto un'Inter che subisca".