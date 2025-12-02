Come cambiano le panchine in Europa: Bundesliga mangia-allenatori come Serie A e Premier
Saltano le panchine nei maggiori campionati europei: il weekend è stato fatale a Julian Calero, sollevato dalla panchina del Levante e Sandro Wagner che non è più l'allenatore dell'Augsburg. La Bundesliga eguaglia a questo punto Premier League e Serie A per numero di esoneri dall'inizio della stagione (4), mentre LaLiga sale a 2. Più fedeli invece in Ligue 1, dove solo il Monaco ha optato per il cambio panchina.
Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:
BUNDESLIGA
BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand
BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato (ad interim) Eugen Polanski
WOLFSBURG
9 novembre, esonerato Paul Simonis
9 novembre, subentrato (ad interim) Daniel Bauer
AUGSBURG
1 dicembre, esonerato Sandro Wagner
1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum
- - -
LALIGA
OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
LEVANTE
30 novembre, esonerato Julian Calero
- - -
LIGUE 1
MONACO
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli
- - -
PREMIER LEAGUE
NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche
WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo
WOLVERHAMPTON
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
12 novembre, subentrato Rob Edwards
SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti
GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi
FIORENTINA
4 novembre, esonero Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli
ATALANTA
10 novembre, esonero Ivan Juric
12 novembre, subentrato Raffaele Palladino
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30