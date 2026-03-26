Che farà Lukaku? In Belgio sognano il ritorno dell'Anderlecht: l'altro giorno era al centro sportivo

I tifosi del Napoli si chiedono dove sia Romelu Lukaku, che il club aspettava oggi a Castel Volturno per allenarsi, dopo la rinuncia alla nazionale. In Belgio, dove il centravanti è rimasto - come probabilmente aveva in mente nel fare a meno delle partite con i Diavoli Rossi -, c’è però chi sogna un suo ritorno a casa.

Secondo quanto riferito dal portale Voetbalkrant, in caso di addio al Napoli, tra le sirene saudite e turche, c’è uno scenario romantico. I tifosi dell’Anderlecht sognano infatti il ritorno di Big Rom, che salutò la squadra di Bruxelles nel 2011, a soli 18 anni.

Lo stesso Lukaku, anche se forse è ancora troppo presto, vorrebbe chiudere la carriera nel club che l’ha lanciato tra i professionisti. E, in Belgio, c’è chi vede negli eventi delle ultime ore un qualche sviluppo interessante: l’altro, infatti, Romelu è stato avvistato al centro sportivo di Neerpede. Nulla di strano, in realtà: era lì per seguire la partita di suo figlio Romeo.