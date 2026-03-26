Totti: "Como rivelazione. E Nico Paz è il giovane più forte della Serie A"
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Ai microfoni di Èsport Como, Francesco Totti ha detto brevemente la sua sulla stagione del Como e sul rendimento del suo gioiello, quel Nico Paz autore di 10 gol e 6 assist in questa Serie A: "Il Como ora lo seguono un po' tutti, non solo io. Il Como è la squadra rivelazione, una squadra giovane che sta facendo bene. E Nico Paz è il giovane più forte in questo momento in serie A".
Oltre a Nico Paz c'è qualche altro giovane che l'ha colpita?
"Un po' tutti, è il collettivo che colpisce, anche se poi il singolo emerge a volte. Ma quello che fa divertire è l'organizzazione di squadra".
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