Kevin Agudelo rinnova con l'Al-Nasr: l'ex Spezia e Genoa ha firmato fino al 2029

Oggi alle 21:42
Michele Pavese

Kevin Agudelo continuerà la sua avventura negli Emirati Arabi Uniti con l’Al-Nasr, squadra con cui ha trovato grande continuità e protagonismo. Il centrocampista colombiano, tramite i suoi canali social, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Non potrei essere più felice di continuare questo viaggio con la famiglia dell’Al-Nasr. Un enorme grazie al presidente, al consiglio e a tutti i tifosi per il vostro sostegno infinito".

Classe 1998, Agudelo era arrivato nel 2019 in Italia, dove ha vestito le maglie di Fiorentina, Spezia e Genoa, dimostrando qualità tecniche e grande visione di gioco. La sua esperienza in Serie A e Serie B gli ha permesso di crescere come centrocampista completo, pronto a imporsi anche sui palcoscenici internazionali. Dal suo arrivo negli Emirati Arabi Uniti, Agudelo è diventato un punto fermo della squadra dopo un prestito all'Al Wehda e ha conquistato la fiducia della dirigenza, che ha deciso di blindarlo fino al 2029. Un rinnovo che testimonia l’importanza del giocatore all’interno del progetto e la sua volontà di continuare a crescere in Medio Oriente.

