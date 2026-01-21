Come sta andando in Arabia Franck Kessié, obiettivo della Juventus per giugno

Un centravanti per questa stagione, poi in estate una massiccia campagna di rafforzamento per la prossima annata. E' una Juventus a più velocità quella che si muove in questi giorni per provare a consegnare fin da subito un centravanti a Luciano Spalletti, ma che al contempo valuta e vaglia opportunità per il futuro. Occasioni da cogliere a giugno. Tra queste c'è anche il centrocampista Franck Kessié, ex centrocampista di Atalanta e Milan che dopo lo Scudetto vinto coi rossoneri recitando un ruolo da protagonista ha prima bissato vincendo il campionato spagnolo con la maglia del Barcellona e poi s'è trasferito in Arabia Saudita. All'Al-Ahli.

Ma come procede l'avventura araba? Quella in corso per il calciatore ivoriano classe '96 è la terza stagione nella società di Gedda. Nell'estate 2022 fu acquistato per 12.5 milioni di euro e convinto grazie a un contratto triennale da 20 milioni di euro netti a stagione. Una cifra incredibile, un accordo che due anni e mezzo fa confermava una volta di più le mire espansionistiche del calcio arabo. Un accordo che adesso è a pochi mesi dalla sua scadenza e che porta tanti club - Juventus compresa - a interessarsi alla situazione dell'ex Milan.

Kessié con l'Al-Ahli ha fin qui disputato 98 partite e realizzato ventuno gol, solo coi rossoneri ha giocato più gare e segnato più reti. Tra la prima e la seconda stagione in Saudi Pro League decisamente meglio quella d'esordio in cui ha concluso il campionato con dieci reti all'attivo.

Capitano della squadra saudita, Kessié è allenato dal manager tedesco Matthias Jaissle. In questa stagione come tutti i calciatori impegnati in Coppa d'Africa ha saltato diverse partite ed è tornato a disposizione solo da una manciata di gare. Sempre con la fascia al braccio. "Lui è un giocatore davvero importante per il club. È uno dei pilastri della squadra, sia dentro che fuori dal campo", ha detto recentemente il manager tedesco sul suo leader. L'Al Ahli riconosce a Kessié questo ruolo e per questo motivo spera di rinnovargli il contratto: missione complicata, la sensazione è che il classe '96 dopo la dorata parentesi araba voglia tornare nel calcio che gli ha regalato gloria e successi.