Juventus a lavoro per l'oggi e per il domani: in estate il focus di mercato sarà sul centrocampo
Il mercato della Juventus si muove. Il direttore sportivo del club bianconero Marco Ottolini è attualmente a Istanbul, allo stadio per seguire dal vivo il match di Europa League fra Fenerbahce e Aston Villa. A margine, andrà avanti la trattativa per portare alla Continassa Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino reduce dalla Coppa d'Africa.
Parallelamente, in attesa di capire se potrà riaprirsi l'operazione Mingueza col Celta Vigo già per questa sessione di calciomercato invernale, la società bianconera lavora per dare nuove soluzioni al centrocampo di Luciano Spalletti. Con le operazioni che riguarderanno però verosimilmente più la prossima estate.
In questo senso da segnalare l'incontro nelle scorse ore con l'agente di Franck Kessie, giocatore in scadenza con l'Al Ahli il prossimo 30 giugno. Difficile, quasi impossibile portare a Torino l'ivoriano quest'inverno. Discorso diverso ovviamente per l'estate, quando sarà libero da vincoli contrattuali. Il nome dell'ivoriano però non è l'unico per il centrocampo del futuro della Juventus: il sogno in questo senso resta ancora quel Sandro Tonali oggi al Newcastle. Un'operazione complessa specialmente dal punto di vista economico, ma che la Juventus proverà a tenere viva fino all'ultimo cercando i giusti incastri. Con eventuali cessioni di peso, come per esempio Koopmeiners, che potrebbero anche favorire l'arrivo di entrambi i giocatori.