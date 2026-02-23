Saudi Pro League, Kessié lancia l'Al Ahli in vetta: Nandez, gol e assist. Ruba la scena a Retegui
Sono arrivati i risultati della decima giornata di Saudi Pro League. In primis la pesantissima vittoria di misura dell'Al Ahli sul campo del Damac, decisiva la rete confezionata dall'ex Milan Kessié su assist di Ibanez - con passato alla Roma - trascinando la squadra in vetta alla classifica del campionato per il momento, con Al Nassr e Al Hilal a inseguire.
Invece l'Al Qadsiah passa sopra l'Al Ettifaq, protagonista della serata l'ex Cagliari Nahitan Nandez con gol e assist per contribuire al poker finale (4-0). Resta a secco ma reduce da una prova positiva e oltre la sufficienza Mateo Retegui, una delle certezze della Nazionale italiana e possibile futuro convocato ai playoff dei Mondiali, uscito dal campo al minuto 82.
Lunedì 23 febbraio
Al Fateh - Al Okhdood 2-1
Al Qadsiah - Al Ettifaq 4-0
Al Shabab - Al Riyadh 3-1
Damac - Al Ahli 0-1
Martedì 24 febbraio
Al Hazem - Al Ittihad
Al Khaleej - Al Kholood
Al Taawon - Al Hilal
Mercoledì 25 febbraio
Al Fayha - NEOM SC
Al Najma - Al Nassr
Classifica aggiornata
1. Al Ahli 56 punti
2. Al Nassr 55
3. Al Hilal 54
4. Al Qadsiah 53
5. Al Taawoun 39
6. Al Ittihad 38
7. Al Ettifaq 38
8. NEOM SC 31
9. Al Khaleej 27
10. Al Fateh 27
11. Fayha 26
12. Al Shabab 25
13. Al Hazem 24
14. Al Kholood 19
15. Al Riyadh 16
16. Damac 15
17. Al Okhdood 10
18. Al Najma 8