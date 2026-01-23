Come sta andando Perisic al PSV? 21 gol e 19 assist in 16 mesi, ecco perché l'Inter lo vuole

In tanti si stanno chiedendo come mai l'Inter voglia riportare Ivan Perisic a Milano. Da tempo i nerazzurri con Oaktree hanno intrapreso una politica basata sui giovani e a 36 anni quello del croato non sembra essere il profilo adatto al club di Viale della Liberazione. C'è però da fare anche un discorso di costi e soprattutto di esperienza e di conoscenza dell'ambiente, fondamentali quando si arriva a metà stagione.

Ma come sta andando Perisic al PSV? La risposta va ovviamente ricercata nei dati. Il campionissimo classe '89 nel 2024-2025 ha giocato 35 partite, di cui 27 in Eredvisie, 4 in Champions League e 4 in Coppa di Olanda, segnando rispettivamente 9, 3 e 4 gol e fornendo 9 assist in campionato e 4 nel torneo nazionale. Numeri alla mano sono 16 gol e 11 assist. Quest'anno invece ha preso parte a 16 match di Eredivisie, 7 di Champions, 2 di Coppa di Olanda e uno di Supercoppa Olandese, continuando a esprimersi davvero con un rendimento sorprendente. L'ex Bayern può vantare 3 gol e 7 assist in campionato, un gol e un assist in Europa e un gol in Coppa di Olanda. Il totale è facilmente calcolabile: 5 gol e 8 assist in 25 gare.

In un anno e mezzo quindi ha collezionato 51 presenze, 21 gol e 19 assist. D'accordo, giocare in Olanda non è come farlo in Serie A, però è evidente come la sua forma fisica sia tale da offrire garanzie. I minuti in cui è rimasto sul terreno di gioco sono 4.303, l'equivalente di quasi 48 partite, segno che la continuità la sta trovando e come. Dopo la rottura del crociato nel 2023 non si è più infortunato, a testimonianza pure della sua integrità fisica. E chi si sta chiedendo se può giocare a destra forse non lo conosce troppo bene: la duttilità è uno dei suoi punti di forza e ultimamente spesso è impiegato proprio lì. In fondo per lui calciare con entrambi i piedi non è mai stato un problema.