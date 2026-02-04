Perisic si lascia alle spalle l'Inter, segna e porta il PSV in semifinale di KNVB Beker

Ivan Perisic dimentica il mercato e segna nel successo del PSV Eindhoven contro l'Heerenveen nei quarti di finale di KNVB Beker, la Coppa d'Olanda. Finisce 4-1 per gli uomini di Peter Bosz con il croato che segna il terzo gol. Prima è show del bosniaco Esmir Bajraktarevic, 20 anni e autore di una doppietta. Completa l'opera Paul Wanner.

PSV Eindhoven che approda alle semifinali assieme a NEC Nijmegen e AZ Alkmaar. Manca un posto, che uscirà fuori domani nella sfida fra il Telstar e il Go Ahead Eagles, detentore del torneo. 37 anni, Perisic ha segnato in questa stagione 6 reti in 30 partite ed è stato vicino al ritorno all'Inter negli ultimi giorni di mercato.