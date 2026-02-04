Perisic si lascia alle spalle l'Inter, segna e porta il PSV in semifinale di KNVB Beker
Ivan Perisic dimentica il mercato e segna nel successo del PSV Eindhoven contro l'Heerenveen nei quarti di finale di KNVB Beker, la Coppa d'Olanda. Finisce 4-1 per gli uomini di Peter Bosz con il croato che segna il terzo gol. Prima è show del bosniaco Esmir Bajraktarevic, 20 anni e autore di una doppietta. Completa l'opera Paul Wanner.
PSV Eindhoven che approda alle semifinali assieme a NEC Nijmegen e AZ Alkmaar. Manca un posto, che uscirà fuori domani nella sfida fra il Telstar e il Go Ahead Eagles, detentore del torneo. 37 anni, Perisic ha segnato in questa stagione 6 reti in 30 partite ed è stato vicino al ritorno all'Inter negli ultimi giorni di mercato.
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del "rischio". Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Carrarese, Pasciuti: "Tenuti stretti gli elementi più rappresentativi come Zanon. Qui c'è ambizione"
Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
