Il PSV non conosce ostacoli: successo sul campo del Groningen, Perisic in panchina
Prosegue la marcia trionfale in Eredivisie del PSV, che ha la meglio per 1-2 in trasferta sul campo del Groningen. Sfida che si mette subito male per i biancorossi, visto che i padroni di casa si portano in vantaggio al 17' con Taha e mantengono tale punteggio fino all'intervallo. Grande reazione della capolista nella ripresa, trovando al 65' l'1-1 con Saibari e 11 minuti più tardi la rete della vittoria con l'ex Parma Man. Resta in panchina Perisic, al centro di diverse voci di mercato nel corso della sessione invernale (si era parlato di un suo possibile ritorno all'Inter, poi non andato in porto).
Classifica aggiornata
1. PSV 59 punti
2. Feyenoord 42
3. NEC 41*
4. Ajax 38
5. Sparta Rotterdam 36
6. FC Twente 34
7. AZ Alkmaar 32
8. Groningen 31
9. Fortuna Sittard 26
10. Excelsior 26
11. PEC Zwolle 26
12. Heerenveen 25*
13. Utrecht 24*
14. GA Eagles 22*
15. Volendam 21
16. Heracles 17
17. Telstar 16
18. NAC Breda 16
* Una partita in meno