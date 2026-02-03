Inter, nessun affondo sul mercato. Chivu naviga senza rinforzi

Niente esterno, nessun cambio a centrocampo e zero colpi di scena sul gong. Il mercato dell’Inter è stato caratterizzato da grandi suggestioni, ma non c’è stata la trattativa lampo per puntellare la rosa costruita in estate. D’ora in avanti Chivu dovrò contare solo sul gruppo che ha preso in mano da luglio e che pian piano è riuscito a plasmare dopo averlo recuperato dalle ceneri di Monaco. Di acqua sotto i ponti ne è passata ma l’allenatore rumeno un regalo dal mercato l’avrebbe anche gradito - pur non avendolo chiesto ad alta voce - visti e considerati gli infortuni che stanno segnando sensibilmente il cammino dei nerazzurri nella stagione della rinascita.

L’Inter rispetto allo scorso anno ha aggiunto maggiore qualità in attacco. Bonny e Pio Esposito schiacciano nettamente Correa e Aanutovic nel confronto, mentre Akanji non ha sicuramente fatto rimpiangere Bonny. Incoraggiante anche la crescita di Bisseck, sul quale Chivu sta conducendo un lavoro maniacale.

I dubbi però restano sulla fascia destra perché Luis Henrique, al netto dei grandi miglioramenti mostrati, non è Denzel Dumfries. Proprio le condizioni fisiche dell’olandese hanno rilanciato le quotazioni di un innesto da inserire in questa finestra di mercati ma non sono arrivati a Milano né Perisic né Diaby. Non ha preso corpo nemmeno l’operazione Norton Cuffy, che per caratteristiche poteva anche somigliare all’olandese. Come ogni anno, da ormai due anni, un altro tema di mercato è sempre Davide Frattesi.”L’Inter non ha mai veramente aperto alle cessione - ha dichiarato l’agente Giuseppe Riso, aggiungendo che - qualcosa con il Nottingham c’è stato. I rapporti con l'Inter comunque sono buoni e lui è felice di rimanere. E non ve lo dico perché lo devo dire, ma perché è vero”.

“Abbiamo affrontato questa finestra di mercato non presi dall'ansia, perché non avevamo necessità di colmare qualche vuoto. Se non che abbiamo a casa Dumfries reduce da un intervento chirurgico: volevamo, se ci fosse stata l'opportunità, rinforzare questo settore”. Le parole del presidente Marotta nel pre partita di Cremonese-Inter aiutano a spiegare la posizione nerazzurra nel mercato di gennaio. La società non è rimasta immobile, ma ha ritenuto di non dover intervenire, soprattutto sulle fasce. La nave è in mare. A Cristian Chivu il compito di portarla in porto senza rinforzi nel suo equipaggio.