Come stanno Gudmundsson e Lykogiannis, la Serie A vuole Fantacalcio: le top news delle 18

La serata di oggi proporrà le ultime due partite della 25^ giornata di Serie A, almeno per quanto riguarda le sfide messe in programma per questo fine settimana, visto che il turno sarà concluso a tutti gli effetti da Milan-Como il 18 febbraio. Alle ore 18:30 inaugura il programma di oggi la partita della New Balance Arena tra Atalanta e Cremonese, di seguito le formazioni ufficiali.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Krstovic, Raspadori.

Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Grassi, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

Intanto però il weekend della 25^ giornata di Serie A ha portato in dote anche qualche problema fisico a protagonisti del massimo campionato italiano. La Fiorentina per esempio viveva con il fiato sospeso in attesa di conoscere le condizioni di Albert Gudmundsson e il report sul fantasista islandese può permettere ai viola quantomeno di tirare un sospiro di sollievo: "ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni".

Problemi anche per Charalampos Lykogiannis, che starà fuori per tre settimane circa. Lo ha fatto sapere il Bologna tramite un comunicato ufficiale: "Gli esami cui è stato sottoposto Lykogiannis hanno evidenziato una tendinopatia acuta dei flessori destri. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane".

Infine, una curiosità: sono emerse indiscrezioni secondo le quali Lega Serie A sta puntando al controllo del 51% della piattaforma Fantacalcio, valutata circa 40 milioni di euro. Il tema sarà discusso in assemblea il prossimo 16 febbraio.