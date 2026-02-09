Juve, Cabal: "Ci si impegna al massimo anche se il risultato non è quello che si desidera"
Dopo il 2-2 di ieri sera contro la Lazio arrivano da casa Juventus alcune brevi parole di Juan Cabal.
Il laterale colombiano, tramite il suo profilo Instagram ha commentato il pareggio contro la formazione biancoceleste: "Ci si impegna al massimo per questi colori, anche se a volte il risultato non è quello che si desidera".
C'è dunque un bel po' di rammarico per i bianconeri costretti a rimontare il doppio vantaggio avversario con una rete sei minuti dopo il 90' di Pierre Kalulu.
