Venezia-Modena, i convocati di Stroppa: torna Sverko, assente Yeboah
Sono 27 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la giornata 24 di Serie BKT 25/26, che vedrà il Venezia FC affrontare il Modena, domani alle ore 20:00 allo Stadio Penzo.
Portieri:
Matteo Grandi, Stefano Minelli, Alessandro Plizzari, Filip Stankovic.
Difensori:
Bartol Franjic, Antoine Hainaut, Ridgeciano Haps, Seid Korac, Richie Sagrado, Joel Schingtienne, Ahmed Sidibé, Marin Sverko, Michael Svoboda, Michael Venturi.
Centrocampisti:
Emil Bohinen, Gianluca Busio, Mattia Compagnon, Matteo Dagasso, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Marko Farji, Nunzio Lella, Kike Perez, Alessandro Pietrelli.
Attaccanti:
Andrea Adorante, Antonio Casas, Lion Lauberbach.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
