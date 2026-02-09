È un'Atalanta dominante a Bergamo: la Cremonese è già sotto 2-0 all'intervallo
Terminato il primo tempo alla New Balance Arena, all'intervallo è sul 2-0..
La Dea parte fortissimo e schiaccia la squadra di Nicola nella propria metà campo, creando i presupposti per il vantaggio in più occasioni, soprattutto al 9' con Raspadori, che calcia di sinistro da posizione defilata, obbligando Audero alla deviazione in corner. Dalla bandierina viene pescato Djimsiti, che per poco non sigla l'1-0 di testa. Al 13' arriva però la rete dell'1-0 con Krstovic, bravissimo a stoppare al volo un cross di Raspadori e a girare la palla di sinistro vero la porta di Audero, che sbaglia l'intervento e favorisca il gol del montenegrino.
Al 20' i nerazzurri sfiorano il raddoppio con un'azione meravigliosa, orchestrata da Raspadori, rifinita da Zalewski e conclusa da Samardzic, che con il mancino coglie l'incrocio dei pali alla destra di Audero da dentro l'area. Il raddoppio arriva già al 25' con un'altra manovra spettacolare: scarico di Samardzic, verticalizzazione di Pasalic, sterzata di Zappacosta e gran tiro di sinistro sul secondo palo, sul quale Audero non può fare niente.
