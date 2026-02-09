Curtis Jones nel mirino: anche l'Atalanta segue il centrocampista del Liverpool

Il futuro di Curtis Jones potrebbe essere lontano da Anfield.

Il centrocampista inglese classe 2001 del Liverpool, è finito nel radar di diversi club europei, con, secondo TeamTalk, Atalanta e Inter particolarmente attente all’evolversi della situazione. Con poco più di 16 mesi di contratto residuo e le trattative per il rinnovo attualmente in stallo, il giocatore teme che i Reds stiano valutando una sua cessione.

La concorrenza però è ampia: Tottenham starebbe valutando un’offerta da circa 30 milioni di sterline, mentre in Premier League si sono mossi anche Newcastle, Crystal Palace e Nottingham Forest. Attenzione anche alla Bundesliga, dove RB Lipsia e Borussia Dortmund monitorano il dossier.

Un nome caldo, dunque, destinato ad animare il prossimo mercato estivo.