Napoli-Como, i convocati di Fabregas: prima chiamata per Lahdo. Out in due
Attraverso i canali ufficiali del Como arriva la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Cesc Fabregas per la gara di domani al 'Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.
Rispetto all'ultimo match disputato dai lariani, il 1 febbraio contro l'Atalanta a causa del rinvio del match contro il Milan, prima chiamata in mediana per Adrian Lahdo. In attacco chiamata anche per il 2009 Samuele Pisati. Out come da previsioni Goldaniga e Diao
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito
Difensori: Kempf, Alex Valle, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha
Attaccanti: Morata, Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Addai, Pisati