Sergi Roberto: "Molto triste lasciare il Barcellona. Qui a Como si è creata una famiglia"

“Onestamente, lasciare il Barça è stato molto, molto triste, perché, alla fine, è la squadra della mia vita”. Sergi Roberto, ai canali ufficiali del Como, racconta così la separazione dal Barcellona: “Sono tifoso del Barça sin da bambino e ho giocato in maglia blaugrana per tutta la vita, quindi all’inizio è stato molto triste, ma allo stesso tempo ho sono stato orgoglioso della carriera che ho avuto a Barcellona e dei titoli che sono riuscito a vincere arrivando poi a provare anche la voglia di vivere una nuova esperienza”.

Nell’intervista, realizzata qualche giorno fa, lo spagnolo ricorda anche la rimonta sul PSG in Champions League nel 2017: “La rimonta contro il Paris Saint Germain è stata una notte incredibile. Ricordo il momento del gol. Tutto lo stadio è impazzito, tutti i miei compagni sono impazziti. La festa è durata settimane. Quella notte, dopo la partita, era impossibile dormire perché continuavo a rivedere il gol in loop, per tutta la notte”.

Quanto al presente, del Como il classe ’92, che ha compiuto 34 anni due giorni fa, parla così: “La cosa migliore è la famiglia che si è creata. Alla fine il progetto Como è nuovo, ci sono stati molti cambiamenti, sono passate tante persone e tanti giocatori”