Juventus, Spalletti: "Vlahovic può essere importante in questo finale di campionato"

Dopo il pareggio di San Siro contro il Milan, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Ci abbiamo provato. Nel primo tempo meno perché temevamo questa ferocia nelle ripartenze di Leao e l'abbiamo sempre tenuto sotto controllo. Questo doverlo anticipare sulla perdita di palla per non fargliela arrivare ci ha fatto perdere qualcosa sul gioco. Però nel secondo tempo ci abbiamo provato, la squadra doveva fare un calcio intelligente e lo ha fatto".

L'idea era cercare di colpire nel finale?

"No. L'idea era quella di calpestarlo di più il campo, di lasciarcela qualche traccia sopra. Anche se non in maniera continuativa e compatta ci abbiamo provato. Non ce l'abbiamo fatta perché il Milan quando si mette 'a cuccia' diventa ferocissimo".

Quanto manca e cosa manca per il sogno Champions?

"Mancano altre vittorie. Un po' poi le fatiche fatte non debbono andare a scalfire la tua intenzione, un po' qualche infortunio con i giocatori che vanno poi dosati. C'è da tenere conto un po' di tutto e stare sul pezzo con autodisciplina per farsi trovare al meglio possibile".

Quanto può pesare il ritorno di Vlahovic?

"Può pesare perché in area di rigore è uno forte, uno fisico e che ha la finalizzazione di testa nel caos. Lo spazio te lo viene a strappare. E' quel tipo di calciatore che sta dentro la fisicità dei difensori e riesce a finalizzare. Ci può creare uno sbocco importante in queste ultime partite".