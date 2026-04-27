Pazzini su Milan-Juve: "Non mi aspettavo una gara così brutta: rossoneri bassi, bianconeri lenti"

Intervenuto durante il programma Pressing su Mediaset, l'ex attaccante Giampaolo Pazzini ha analizzato lo scialbo pareggio a reti inviolate tra Milan e Juventus di ieri sera (0-0 nel 34° turno di Serie A). Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

"Non mi aspettavo una partita così brutta. Però penso che le colpe sono da dividere a metà, perché è vero che il Milan gioca troppo basso, ma la Juventus ha giocato piano, lenta, con questi scorrimenti infiniti, qualche guizzo di Conceiçao. La cosa che resta è che è stata una partita veramente brutta".

Anche l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha sottolineato il brutto spettacolo visto a San Siro: "C'era una volta Milan-Juve? Sono d'accordo. È un punto che comunque va bene a tutte e due, ma la Juventus ha perso due punti da Como e Roma. La partita, lo spettacolo, la qualità, sono state proprio di livello basso. Non me ne voglia Allegri che è un grande allenatore, vincente, che allena una grandissima società come il Milan, ma se lo spettacolo è stato brutto è per il modo di giocare che ha il suo Diavolo. Con il pullman del Milan quasi davanti la linea dell'area di rigore non è facile tecnicamente scardinare quella difesa".