TMW Commissione restyling "Ferraris", il Genoa: "Riduzione effettiva di circa 600 posti"

Si è tenuta oggi in Comune a Genova la Commissione per il restauro dello stadio "Luigi Ferraris" di Marassi. Gli elementi della maggioranza, dell'opposizione, oltre ai rappresentanti dei due club, dii Confcommercio e del CIV oltre all'architetto Penaranda sono intervenuti per presentare il progetto ed enunciare dubbi sulla questione. Fra coloro i quali sono intervenuti anche il rappresentante del Genoa, il direttore generale Flavio Ricciardella che ha toccato il tema della capienza dell'impianto genovese:

"Quello della capienza è un tema a cui abbiamo prestato molta attenzione - ha esordito Ricciardella - avendo quasi sempre lo stadio pieno e consapevoli dell’importanza dei nostri tifosi all’interno dello stadio. Sono d’accordo con quanto detto dalla sindaca: la riduzione dei posti è dovuta all’adeguamento alle norme".

L'intervento del direttore generale del Grifone si è concentrato poi sui numeri dell'operazione di restauro dell'impianto genovese sempre legati alla capienza: "Per dare dei numeri, si tratta di circa 1.600 posti in meno - ha proseguito il direttore generale rossoblù - ma va considerato che già attualmente circa 950 posti non vengono messi in vendita per problemi di visibilità. In pratica, la riduzione effettiva è di circa 600 posti, un sacrificio inevitabile per garantire sicurezza e rispetto delle norme".