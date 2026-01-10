Como-Bologna 1-1, le pagelle: Baturina, cosa hai fatto? Paz sfortunato, Cambiaghi gol e rosso

COMO (a cura di Yvonne Alessandro)

Butez 6,5 - Nemmeno un minuto e deve già testare i riflessi su Cambiaghi, qualche uscita improvvida genera panico ma al tempo stesso scaccia via guai.

Van der Brempt 6,5 - Intelligenza allo stato puro in entrambe le fasi, un paio di traversoni velenosi mettono in crisi il Bologna. Qualche scarabocchio ma cosa più importante incassa la gomitata di Cambiaghi. E vale un rosso diretto a favore. Dal 63’ Posch 6 - Ha spinto tantissimo sulla destra, l’errore in area poteva costare caro.

Kempf 6,5 - Impeccabile in posizionamento in area, ingloba palloni a ripetizione. Mira sballata sul colpo di testa in ammucchiata da calcio d’angolo nel finale concitato.

Diego Carlos 5,5 - Roccioso, di sostanza in ogni intervento. Ma a tu per tu con Cambiaghi crolla in terra e concede tempo e spazio per bucare la porta. Troppo facile così per l'avversario.

Moreno 5,5 - In ritardo, fuori posizione senza possesso palla. Boccheggia alle sfuriate di Rowe e alle combinazioni di Zortea sul suo binario di competenza. Dall’83’ Baturina 7,5 - Carta da tutto per tutto per l’arrembaggio finale. Ad un minuto dal termine dello scadere della partita poi la giocata della partita a regalare il pareggio del Como, un tiro a giro a togliere le ragnatele dal sette. E Ravaglia resta a bocca aperta.

Da Cunha 6 - I rientri difensivi sono una manna dal cielo per Butez, l’avanzata a pescare Vojvoda sfiora il gol del vantaggio. Costretto all’ammonizione su Rowe. Dal 57’ Caqueret 6,5 - Entra benissimo e dà subito soluzioni in avanti, tra imbucate e inserimenti da mezzala.

Perrone 6 - Aggredito a tutto campo dai mastini del Bologna, ha tempo di reazione ridotto al minimo per cercare di trasmettere palla velocemente.

Vojvoda 5 - Spesso centravanti aggiunto in area, ha sui piedi una buona possibilità ma la mastica a pochi passi da Ravaglia. In una situazione e posizione dove non si può perdere palla, viene scippato da Cambiaghi e punito con l’1-0. Dal 57’ Kuhn 5,5 - Tutt’altro che un impatto devastante.

Nico Paz 6 - Polvere di fata qua e là in campo per dribbling secchi, su errore da matita rossa di Lucumi però non inquadra bene lo specchio e spara addosso a Ravaglia. Poco lucido e freddo mentalmente. Anche sfortunato sul palo interno nel secondo tempo.

Jesus Rodriguez 6,5 - Si accende fin dall’inizio e impegna Ravaglia con due saette, seppur non molto angolate. Ma all’indietro è costretto a un lavorone su Zortea.

Douvikas 5,5 - Vita dura in doppia marcatura tra Heggem e Lucumi, spesso finisce schiacciato in un sandwich. Per un attimo si guadagna il rigore, poi tolto dal VAR e dall’arbitro.

Cesc Fabregas 6,5 - Indovina il cambio di Baturina che vale il gol del pareggio e un punto pesantissimo. Così in classifica si porta a -2 da Roma e Juventus, più di ogni altra cosa tenendo alla larga il Bologna.

BOLOGNA (a cura di Paolo Lora Lamia)

Ravaglia 6 - Si fa trovare pronto sulle due occasioni lariane del primo tempo, che portano la firma di Rodriguez e Nico Paz. Praticamente inoperoso nella ripresa, non potendo nulla sulla magia di Baturina che costa 2 punti ai felsinei.

Zortea 5,5 - Ha vita dura contro Rodriguez, che più di una volta lo salta per provare poi ad andare al tiro. Non un pomeriggio brillante per lui.

Heggem 6 - Gara ordinata a protezione della sua area. Non cala mai di concentrazione e di efficacia nei 90 minuti.

Lucumì 5,5 - Rischia di far prendere gol ai suoi, regalando un pallone a Nico Paz che non è letale come altre volte. Esce poco prima della mezzora per un problema muscolare. Dal 26' Vitik 6,5 - Entra in campo con il piglio giusto, mostrandosi decisamente più solido del compagno che rileva.

Miranda 6,5 - Un vero e proprio treno sulla sinistra, che combina con Cambiaghi e crea il panico tra gli avversari. Bene anche quando deve contenere, soprattutto dopo il rosso a Cambiaghi.

Pobega 6 - Forma con Freuler un due coriaceo in mediana, accompagnando però delle volte anche l'azione offensiva. Dall'83' Sulemana sv.

Freuler 6 - La diga svizzera non è ancora al top della forma, ma comunque garantisce solidità in mezzo al campo. Dal 76' Ferguson 6 - Porta freschezza in mezzo al campo, vitale in vista di un sofferto finale di gara.

Rowe 5 - Italiano gli concede una chance dal primo minuto, ma l'ex Marsiglia non la sfrutta a Dovere. Il più opaco del quartetto offensivo. Dal 76' Casale 6 - Determinante il suo ingresso, per aumentare la densità davanti a Ravaglia nell'ultimo scorcio di partita.

Fabbian 6 - Uno degli uomini mercato del Bologna, che evidentemente ci tiene a farsi notare (magari per meritarsi la conferma fino a fine anno) ed entra in varie azioni d'attacco della squadra emiliana. Fa più lavoro oscuro dopo l'intervallo.

Cambiaghi 7 - Il migliore dei suoi. Con i suoi guizzi sul settore di sinistra crea più di un patema alla difesa del Como e, ad inizio ripresa, mette la ciliegina con il gol partita. Lascia anche i compagni in 10 per una gomitata evitabile, ma la sua rete rimane importante per il proseguo della stagione del Bologna.

Castro 5,5 - Non una gara all'insegna della pericolosità sotto porta, ma merita applausi in serie per il lavoro che fa per la squadra. Un suo recupero palla alto propizia il gol di Cambiaghi. Dal 76' Immobile 6 - Con la sua notevole esperienza, fa respirare i compagni tenendo più di un pallone in zona offensiva e conquistando falli preziosi.

Vincenzo Italiano 6,5 - Nel momento più difficile, il suo Bologna emerge in tutti i suoi pregi: ordinato, letale e capace di soffrire anche in 10. Il pari last minute di Baturina è un bel boccone amaro, ma resta una prova da cui ripartire.