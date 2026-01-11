Como-Bologna, il rosso di Cambiaghi raccontato da Van der Brempt: "Ha reagito a un colpetto"
Ignace van der Brempt, difensore del Como, si è così espresso ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata 1-1 contro il Bologna: “Il corpo sta bene, sto tornando a trovare un maggior minutaggio, gioco sempre di più”.
Come è andata l’azione dell’espulsione di Cambiaghi? La domanda è stata posta proprio a Van der Brempt che l'ha procurata e che ha risposto così, piuttosto onestamente: “Prima c’era stata un’azione in cui mi aveva spinto, mi sono rialzato e tornandogli accanto gli ho dato un colpetto per pareggiare i conti. Lui ha reagito e alla fine è stato espulso”.
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
