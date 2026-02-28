Como, Van der Brempt: "Se vogliamo stare in alto, dobbiamo vincere e giocare bene"
Il terzino del Como Ignace van der Brempt ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 27^ giornata di Serie A.
Come si vivono questi pomeriggi?
"Partita importante, vogliamo vincere. Non guardiamo la classifica, siamo in un buon momento. Se vogliamo stare in alto, dobbiamo vincere e giocare il nostro calcio".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"