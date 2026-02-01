Di Lorenzo ko, Napoli in pressing per Zappa: la formula pensata. Con 3 piani di riserva

Giovanni Di Lorenzo ha avuto la peggio ieri nella partita contro la Fiorentina, con un brutto infortunio al ginocchio sinistro che non preannuncia nulla di buono, come già ampiamente lasciato intendere dall'allenatore Antonio Conte a proposito della possibile rottura del crociato. Il Napoli così si è trovato costretto a intervenire nuovamente sul mercato e dopo aver chiuso Alisson Santos in attacco, adesso è a caccia di un terzino possibilmente adattabile da braccetto difensivo.

Per coprire il vuoto lasciato dal capitano azzurro, la dirigenza partenopea avrebbe pensato a Gabriele Zappa: il terzino 26enne del Cagliari è una pista concreta, secondo quanto riferito da Sky Sport, e la trattativa sta proseguendo. Il giocatore è di gradimento in casa Napoli per caratteristiche e conoscenza del campionato italiano, oltre che per garanzia di rendimento. Finora ha macinato 20 presenze con 3 assist, dimostrandosi affidabile sulla corsia destra di Pisacane.

Su Zappa, secondo l'emittente satellitare, ci sarebbe anche la Fiorentina, che ha chiesto informazioni nelle scorse ore. Eppure è il Napoli a restare in pole per il classe '99 e starebbe pensando di chiudere l'affare con la formula del prestito. Qualora non andasse a segno il colpo, i dirigenti azzurri avrebbero pensato ad alcune alternative, tra cui Ignace Van der Brempt del Como oppure l'ex Atalanta Timothy Castagne (ora al Fulham). Ma anche di riportare in Italia Davide Calabria, grande ex Milan in estate passato al Panathinaikos.