Live TMW Como, Van der Brempt: "Rosso Cambiaghi? Le regole sono queste. È colpa sua"

Ignace Van der Brempt, terzino del Como, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'1-1 con il Bologna. Diretta testuale a cura di TuttoMercatoWeb: "Sapevamo che questa partita sarebbe stata diversa dalle altre. Ci saremmo dovuti adattare. L'abbiamo fatto bene nel primo tempo, nel secondo tempo loro hanno segnato e alla fine il cartellino rosso ci ha permesso di spingere ancora di più. E poi c'è stato il fantastico gol di Baturina".

Douvikas un po' in ombra oggi. E Fabregas ha detto che puoi giocare anche da centrale...

"Era una partita diversa, loro venivano a prenderci molto alti e avremmo dovuto cercarlo di più nello spazio. Io posso giocare da difensore centrale, mi alleno, posso farlo. Giocherò e darò il meglio per la squadra".

Avete preparato la gara anche pensando a come è andata l'andata (sconfitta, ndr)?

"Sì, abbiamo cambiato qualcosa. Abbiamo imparato da quella partita, abbiamo capito come adattare il nostro gioco. Penso che l'abbiamo fatto bene".

TMW - Pobega ha detto che nel regolamento c'è una falla nel sistema sulla gestione del rosso a Cambiaghi e la tua reazione, che l'hai istigato a una reazione... cosa ne pensi? Episodio simile tra Jesus Rodriguez e Terracciano...

"È colpa sua se ho reagito, lui mi ha spinto. Non penso di aver fatto nulla di male. Non volevo che reagisse e non volevo provocarlo. Sono andato lì per dirgli qualcosa e pareggiare i conti. Comunque le regole sono queste, non penso bisogni cambiare qualcosa (nel regolamento, ndr), ma nel calcio e nella vita non bisogna reagire fisicamente. Bisogna reagire nel modo giusto".

18.16 - Finisce la conferenza stampa.