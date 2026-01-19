Como, cosa ha fatto Nico Paz? Mancino a giro, Provedel si inchina: 3-0 alla Lazio
Cosa si è inventato Nico Paz? Azione stilisticamente impeccabile del Como da sinistra al limite dell'area, da Valle al tacco di Baturina a smarcare il trequartista argentino: palla sul mancino e gol a giro per calare il 3-0 alla Lazio.
