Como, Cuenca bloccato per l'estate. Tentativo col Barça per anticipare l'operazione
Il Como punta all'Europa senza rinunciare alla propria filosofia incentrata sui giovani talenti.
Sul fronte acquisti, infatti, i lariani, stando a quanto riportato da Tuttosport, hanno già bloccato per l'estate Andrés Cuenca, difensore classe 2007 del Barcellona. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030, con la possibilità di anticipare il trasferimento già a gennaio qualora le condizioni lo permettessero.
Parallelamente, il Como sta provando a chiudere per Kaiki, esterno del Cruzeiro. Sul tavolo del club brasiliano è arrivata un'offerta da 11 milioni di euro, ma la richiesta si aggira tra i 14 e i 15 milioni. Le trattative sono in corso e la dirigenza lariana sta valutando se rilanciare per assicurarsi subito il giocatore.
