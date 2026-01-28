Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como, primo colpo estivo: dal Barcellona arriva Cuenca, prima il prestito allo Sporting Gijon

Daniele Najjar
Oggi alle 17:16Serie A
Daniele Najjar

Il Como continua a lavorare nel rispetto della propria filosofia, fra la volontà di continuare ad avere risultati nell'immediato e l'attenzione alla crescita futura. In tal senso siamo ormai ai dettagli per l'arrivo di un giocatore che rinforzerà i lariani a partire dalla prossima stagione. Come riporta Sky Sport infatti è in corso lo scambio di documenti con il Barcellona per Andres Cuenca.

Per assicurarsi il classe 2007 il Como pagherà un indennizzo economico a favore dei catalani a partire dal primo luglio, con il giovane difensore che rimarrà in Spagna, in prestito allo Sporting Gijon, per altri sei mesi. La cifra dell'indennizzo dovrebbe ammontare a circa 500mila euro per quello che, di fatto, sarà il primo rinforzo estivo della squadra di Cesc Fabregas. In questi sei mesi il giocatore avrà dunque la possibilità di mettersi in mostra in una squadra, lo Sporting Gijon, che attualmente è settimo in Segunda Division.

I blaugrana manterranno anche una percentuale sulla futura rivendita. In carriera Cuenca vanta 26 presenze e un gol con il Barça Atletic e una partita con il Barcellona. Inoltre è sceso in campo 6 volte con la Spagna Under 15, 6 con l'Under 16, con un gol all'attivo, 6 con l'Under 17, 18 con l'Under 19 e 7 con l'Under 20. Nel suo palmares annovera una Youth League.

