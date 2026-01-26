Il Como ha definito con il Barcellona l'arrivo di Cuenca: ecco quanto pagherà il 18enne

Il Como ha accelerato e si è ormai aggiudicato Andres Cuenca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club lombardo ha trovato l'accordo con il Barcellona per il classe 2007, con gli Hartono che sborseranno circa 500mila euro. I blaugrana manterranno anche una percentuale sulla futura rivendita, resta solo da definire la formula con cui approderà in Serie A: le ipotesi sul tavolo sono quelle di un prestito con obbligo di riscatto o di un trasferimento a titolo definitivo. Il 18enne passerà poi a titolo temporaneo allo Sporting Gijon, da decidere se per 6 o per 18 mesi.

In carriera Cuenca vanta 26 presenze e un gol con il Barça Atletic e una partita con il Barcellona. Inoltre è sceso in campo 6 volte con la Spagna Under 15, 6 con l'Under 16, con un gol all'attivo, 6 con l'Under 17, 18 con l'Under 19 e 7 con l'Under 20. Nel suo palmares annovera una Youth League.