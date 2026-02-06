Como, ecco Lahdo: "Fabregas ha un piano per me. Ruolo? Trequartista o box to box"

“Il mio primo giorno qui è stato molto positivo”. Adrian Lahdo racconta le sensazioni del suo approccio con il Como. Il centrocampista svedese classe 2007, ultimo acquisto del club lariano, ha svolto ieri la sua prima seduta al centro sportivo, e ha parlato ai canali ufficiali della società: “Ho conosciuto persone davvero gentili e mi hanno fatto sentire subito il benvenuto. Ho parlato con Fàbregas prima di arrivare: c’è un buon piano per me e sono molto felice di essere qui.

Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra, con i giocatori e con lo staff. Come giocatore mi sento a mio agio con la palla e dal punto di vista tecnico.

Mi piace portare palla in avanti e di solito gioco da trequartista o da Box to Box. Continuerò a lavorare duramente e cercherò sempre di fare ciò che è meglio per la squadra”.