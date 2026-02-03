Hammarby, il ds: "Lahdo al Como? Offerta notevolmente migliorata. Fabregas determinante"

L'Hammarby perde uno dei suoi migliori talenti. Adrian Lahdo, centrocampista 18enne box to box (2 gol e 3 assist in 19 partite), è approdato al Como per circa 12 milioni di euro, trasferimento record nella storia del club svedese. Lo stesso che avrebbe voluto rinnovare il contratto del giocatore, senza responso positivo tuttavia, mentre il direttore sportivo Mikael Hjelmberg ha spiegato i motivi della cessione nell'intervista rilasciata a fotbollskanalen.

"Sono stati giorni intensi, specialmente gli ultimi due. Ciò che è cambiato è che il Como è tornato con un'offerta notevolmente migliorata", ha svelato il dirigente dell'Hammarby. "A quel punto, come club, abbiamo deciso di aprire alla possibilità del trasferimento. Ovviamente non lo facciamo a discapito di Adrian, poiché anche lui doveva essere convinto". Sarà un grande passo per il classe 2007, alla prima esperienza lontano da casa, in un campionato impegnativo e tattico come la Serie A.

Tenendo conto che Lahdo è cresciuto nelle giovanili dell'Hammarby, il diesse Hjelmberg ha precisato: "Tutti sanno quanto l'Hammarby significhi per Adrian, quindi c'è stata molta emozione. Non deve cadere alcuna ombra su di lui. Fino a pochi giorni fa la nostra ambizione era il rinnovo, ma poi le cose sono cambiate rapidamente. Siamo giunti alla conclusione che la cessione fosse la soluzione migliore per l'Hammarby e per Adrian". Dopodiché è stato rivelato cosa abbia spinto il giocatore ad accettare il trasferimento: "Un fattore determinante è stato il coinvolgimento molto chiaro di Cesc Fàbregas. Il Como, come società, è stato estremamente determinato nell'ottenere Adrian subito. Quando questo si è riflesso nell'accordo economico con l'Hammarby, abbiamo sentito che era la cosa giusta da fare".