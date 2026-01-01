Catanzaro-Reggiana, i convocati di Dionigi: prima per Micai, Paz, Fumagalli e Pinelli
Attraverso i propri canali ufficiali la Reggiana ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Davide Dionigi per la gara in programma domani a Catanzaro e valida per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Da segnalare la prima convocazione con il club emiliano per Micai, Paz, Fumagalli e Pinelli. Ancora out , invece, il brasiliano Lusuardi e lo squalificato Portanova.
Portieri: Micai, Seculin, Cardinali
Difensori: Papetti, Bozzolan, Rozzio, Vallarelli, Paz, Quaranta, Libutti, Tripaldelli, Vicari, Bonetti,
Centrocampisti: Charlys, Bozhanaj, Reinhart, Rover, Mendicino, Belardinelli, Pinelli,
Attaccanti: Novakovich, Gondo, Fumagalli, Girma, Labourde
