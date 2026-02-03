Mancava 1 minuto, ma il Como ce l'ha fatta per Lahdo. Suwarso: "Grande lavoro"

Adrian Lahdo è rimasto nei pensieri del Como fino ai minuti finali del calciomercato invernale. Sono stati attimi frenetici per il direttore sportivo Carlalberto Ludi, che ha cercato di stringere quanto più possibile i tempi per completare l'arrivo del centrocampista svedese di 18 anni dall'Hammarby. A raccordo raggiunto con giocatore e club detentore del cartellino, a quel punto i lariani hanno accelerato le pratiche per ultimare il colpo e depositare per tempo il contratto.

Missione riuscita, alle 19:58 e 48 secondi per la precisione, come testimoniato con una foto ricordo del presidente del Como Mirwan Suwarso, postata sui social. Un applauso sincero da parte del numero uno della società a tutti gli attori protagonisti dell'affare Lahdo: "Grande lavoro Francesco Terrazzani e tutti".

Nell'istantanea (riportata in calce) per l'appunto il CEO del Como, Francesco Terrazzani, ritratto con un sorriso soddisfatto, in compagnia del resto dell'equipe biancoblù in preda alla stanchezza e alla tensione accumulata per rendere possibile l'arrivo a gennaio del nuovo rinforzo a centrocampo. Così Fabregas e il suo staff avranno a disposizione una nuova pedina come Lahdo, per portare avanti la stagione strepitosa che potrebbe realizzare un desiderio espresso. Occhio all'Europa...