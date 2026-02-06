Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Virtus Verona, tesserato il centrocampista Marco Ballarini. Lo scorso anno era a Lucca

La Virtus Verona comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Ballarini, con contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Gorizia il 28 marzo 2001, cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, Ballarini è un centrocampista eclettico che ha esordito in Serie A con la compagine friulana per poi maturare esperienze in Serie C con Piacenza, Foggia e Trento, Triestina e Lucchese, con uno score di complessive 68 presenze e 5 reti da professionista.

