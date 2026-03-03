Live TMW Como, Fabregas: "Ci siamo guadagnati il diritto di giocarci la finale di Coppa Italia"

Il Como si ferma senza reti nella gara d'andata della semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Cesc Fabregas, allenatore dei biancoblù, a breve presenzierà in conferenza stampa per commentare lo 0-0: "Ovviamente cambia un po' con l'andata e il ritorno. Non possiamo dimenticare che ci sono 180 minuti da giocare e gestire. Una partita molto tattica, le due squadre si sono rispettate abbastanza. Il palo di Darmian è stato fortunato, voleva calciare e non tirare. Quando giochi in 10 giorni contro Milan, Juventus e Inter e hai sempre avuto più occasioni, più di loro e gli avversari hanno avuto dei problemi... io sono orgoglioso di loro. Noi abbiamo fatto due mesi a giocare sempre, anche se non siamo stati preparati per questo. Peccato non si giochi settimana prossima, non ho mai visto una cosa così prima d'ora. Ora torniamo sulla Serie A, ma abbiamo guadagnato il diritto di giocarci la finale di Coppa Italia a San Siro. Se me l'avessi detto due anni fa in Serie B ti avrei detto difficile. Faremo il possibile per arrivare il 13 maggio all'Olimpico".

Avete affrontato una partita rognosa...

"Noi abbiamo fatto la partita che volevamo fare, la partita l'abbiamo giocata come ce l'avevamo in testa. Le due occasioni di Vojvoda, il tiro di Nico Paz e l'occasione di Valle non sono entrate. Partita molto tattica, abbiamo aspettato di più. Loro sono i più dominanti in Italia, oggi non l'ho visto. Solitamente hanno un atteggiamento diverso, con due punte. Ha cambiato anche il Milan, per giocare contro di noi. Merito dei ragazzi, di tutto quello che stiamo facendo. Quando arriverà il momento di andare a San Siro proviamo a giocare le nostre carte. Si gioca a calcio anche per momenti così".

Baturina è entrato alla fine. Morata come sta? Possono giocare a Cagliari?

"Jesus Rodriguez sta bene, ha preso solo una botta e 72 ore dopo la sentiva ancora. Kempf l'abbiamo provato stamattina ma non si sentiva bene, ma sabato ce la farà. Baturina bello vederlo anche 10 minuti, Morata stamattina si sentiva bene, non si è allenato gli ultimi due giorni ma voleva stare con il gruppo. Sabato ci saremo tutti, Addai ha fatto l'intervento ed è andato tutto bene. Il dottore è contento e potremo

Perché sta capitando questa cosa a Bastoni?

"Perché gioca nella squadra più forte d'Italia. Quando tutti alzano la voce contro una persona si va contro questa. Non lo conosco, ho studiato molto l'Inter negli ultimi anni e per me lui è un giocatore top. Un grandissimo ragazzo, penso siano cose da tifoseria. Lo dobbiamo proteggere. Ha sbagliato quel giorno? Sicuramente sì. Una cosa che si fa, può succedere, anche io ho sbagliato quando ho fatto quel che ho fatto a San Siro. Si chiede scusa, loro sono ragazzi giovani. Si può sempre imparare, lui ne uscirà".

