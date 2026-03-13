Como, Fabregas: "Diao se tutto va bene sarà convocato, ha sentito una scossa"

Nel corso della conferenza stampa in vista della partita con la Roma, Cesc Fabregas ha fatto il punto sulle condizioni di Assane Diao, attaccante del Como spesso ai box: "L'ho detto in tv, si era fermato 30 minuti prima dell'allenamento, ha sentito una scossa nella zona in cui si era fatto male. Poi si è allenato da solo domenica quando siamo tornati. Ha fatto tutta la settimana di allenamento con noi, benissimo, e domani se tutto va bene sarà tra i convocati. Ma non è grave".

Con Diao, non è escluso un passaggio alla difesa a tre: "Tutti gli esterni devono difendere ed essere disponibili. Non abbiamo ancora preparato la fase difensiva, ne parleremo domani. Vediamo come lo faremo. E provare a frustrarli, metterli in difficoltà.

Più che contenere attaccare la fascia di Wesley? Se vai con Diao, poi lui ti attacca la profondità alle spalle. Ha buon piede, dribbling, può giocare a destra e sinistra. Il buon giocatore sa sempre fare qualcosa. Noi dobbiamo essere forti come gruppo, dobbiamo essere organizzati, aggredire e pressare".

La conferenza stampa di Fabregas.