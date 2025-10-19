Arriva la Juventus al Sinigaglia ma La Provincia scrive in apertura: “Il Como non ha paura”
Il lunch match di questa settima giornata di serie A regala uno dei piatti più prelibati: la sfida al Sinigaglia tra il Como e la Juventus.
Sfida tra due filosofie, quella più giochista di Fabregas e quella più pragmatica, ma soprattutto tra i due numeri 10 più talentuosi del campionato: Nico Paz da una parte e Kenan Yildiz dall’altra.
Como parecchio rimaneggiato sulle fasce, dove gli infortuni di Diao e Addai e la squalifica di Rodriguez costringeranno Fabregas a riproporre Vojvoda o Baturina. A guidare l’attacco sarà il grande ex di giornata Alvaro Morata. Juve che dovrà fare a meno di Zhegrova, fermatosi ieri per un problema muscolare alla zona del pube. In attacco Vlahovic se la gioca con David per una maglia da titolare.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
