Como, Fabregas predestinato? Sergi Roberto: "Aveva offerte da club importantissimi dopo un anno"

Se in Italia ormai si parla spesso e volentieri delle gesta che il Como di Cesc Fabregas sta compiendo tra Serie A e Coppa Italia, all'estero potrebbe non essere così conosciuto il fenomeno del club di Suwarso. E allora Sergi Roberto, centrocampista biancoblù, ha provato a spiegarlo ai taccuini di SPORT: "È un club che sta cambiando molto. Il centro sportivo è in costante costruzione. Cesc (Fabregas, ndr) mi ha raccontato che prima non avevano una sede fissa, che cambiavano spesso. Da quando sono arrivato hanno cambiato tutto: la palestra, i campi... tutto è in continua evoluzione, tipico di un club nuovo che fa le cose per bene".

"Ha iniziato dalle basi, dal centro sportivo. Non è un club che investe soldi e poi se ne dimentica, ma vogliono che in futuro diventi uno dei club più importanti d'Italia puntando sui giovani", la riflessione dell'ex Barcellona, abituato invece ad un ambiente consolidato e vincente da anni. La figura di Fabregas ha spinto Sergi Roberto a firmare con un club neopromosso la scorsa stagione: "Mi ha raccontato il progetto in estate: il profilo dei giocatori da acquistare, il centro sportivo, la mensa... è stato lui la figura chiave in tutto. Se non ci fosse stato lui come allenatore, non sarei venuto. È stato l'elemento fondamentale per prendere la decisione, così come è successo per diversi miei compagni".

Se Fabregas sia un predestinato o ancora in fase di crescita al Como, Sergi Roberto invece ha replicato: "Speriamo di continuare qui a Como ancora per molto tempo, sarebbe un bene per il club. Lui ha l'ambizione di essere un tecnico dei migliori club d'Europa. Dopo un anno in Serie A aveva già offerte da club importantissimi, e io che vivo il quotidiano con lui posso dirti che è un allenatore bravissimo", ha svelato il 34enne spagnolo. "Lo è già adesso. Il suo futuro è immenso. Mi godo ogni giorno. Mi piacciono gli allenamenti, come vive la giornata, come trasmette le idee, come prepara le partite... Sicuramente è solo l'inizio e sarà un grandissimo allenatore".