Como, Sergi Roberto: "Sono orgoglioso, siamo giovani. Era un momento da sfruttare"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:42Serie A
Marta Bonfiglio

Sergi Roberto, centrocampista del Como, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Napoli. Le sue parole: "Mi sento orgoglioso per la squadra. Ci meritiamo questo, la squadra sta lavorando. Siamo giovani e sono orgoglioso".

Cosa vi ha detto Fabregas prima dei rigori?

"Era un momento da sfruttare".

