Como, il corso del personale è altissimo: 94 milioni su 192. E il club ha investito ancora

Tra le pieghe del bilancio di Como ci sono anche le spese sostenute nel corso dell’anno fra il 2024 e il 2025. Ben la metà finiscono negli stipendi. Circa 94 milioni su 192, che sono il 48,71% del totale e che hanno una variazione decisamente alta rispetto all’anno precedente, quando erano “solamente” 35 milioni, comunque molto alti per la Serie B poi vinta. Per il resto i costi dei servizi sono aumentati di molto - da 12,6 milioni a 41,4, triplicando come quasi tutte le altre voci.

Molto alti anche ammortamenti e svalutazioni del periodo, che passano da 6 milioni a 32,5, per effetto del calciomercato che ha portato a diversi inserimenti.

Questo quanto pubblicato su quanto succederà prossimamente nella relazione pro forma. “L’evoluzione prevedibile della gestione dipenderà, come sempre, dai risultati che verranno conseguiti dalla prima squadra del club nel corso della stagione sportiva, da come il club sarà in grado di valorizzare il patrimonio dei propri calciatori, dalla prima squadra al settore giovanile […] Nella sessione di mercato di luglio e agosto 2025 il Club ha ulteriormente investito nella rosa della prima squadra con il tesseramento di giocatori di livello internazionale come Jesus Rodriguez, Nicholas Kuhn, Jayden Addai, Jacobo Ramon e Alvaro Morata”.