Como, Fabregas medita cambiamenti per l'Inter: dalla difesa a tre a Diao falso nueve
Il Como si prepara al big match. Il "Sinigaglia" domenica sera si vestirà a festa per ospitare la capolista. L'Inter di Cristian Chivu farà visita ai ragazzi di Cesc Fabregas per conquistare i punti necessari per avvicinarsi ancora di più allo scudetto. Dall'altra parte però ci sono i lariani che inseguono il sogno Champions League. Gli azzurri lombardi infatti sono al quarto posto in classifica e vogliono proseguire la loro marcia rallentata soltanto dal pareggio dell'ultimo a Udine contro i bianconeri di Kosta Runjaic.
Possibile passaggio alla difesa a tre
Fabregas insegue la prima vittoria contro i nerazzurri e per farlo potrebbe variare qualcosa dal punto di vista tattico. Potrebbe essere un Como “a sorpresa” riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Da quanto trapela infatti il mister spagnolo starebbe optando per mettersi a specchio rispetto al suo avversario puntando quindi su una difesa a tre.
Falso nueve per Fabregas?
Le novità non dovrebbero fermarsi al modulo ma anche agli interpreti che scenderanno in campo dal primo minuto. Un’idea potrebbe essere quella di schierare Assane Diao come centravanti per non dare riferimenti alla retroguardia nerazzurra. Un centravanti di movimento che possa svariare su entrambi i fronti di gioco. L’alternativa potrebbe essere, sempre come falso nueve, l’impiegato di Nico Paz o Baturina sempre come attaccante centrale.
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