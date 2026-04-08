Como, 132 milioni di rosso nell'ultimo bilancio. La proprietà ne ha versati 167

Il Como ha avuto una perdita di 132 milioni di euro nel corso della stagione 2024-25. A confermarlo è stato il prospetto pro-forma di consolidamento per ottenere la licenza UEFA.

Il socio Sent Entertainment Limited, nel corso dell’esercizio in questione, ha versato quasi 167 milioni di euro. 133,55 a titolo di copertura delle perdite, mentre 33,233 per riserva straordinaria. Anche nell’esercizio 2024-25 il socio ha tenuto costantemente monitorata la situazione patrimoniale finanziaria. Gli amministratori ritengono che il gruppo disponga delle risorse per proseguire le attività in futuro e hanno redatto il Prospetto sulla base del presupposto di continuità aziendale.

Il fatturato 2024-25 del Como è di 62,236 milioni di euro, ma ha oneri finanziari dell’esercizio pari a 194,3 milioni di euro. Ben la metà arrivano dai proventi televisivi (3,8 circa) mentre le plusvalenze sono a quota 5,1. Le sponsorizzazioni sono pari a 6,7, mentre i ricavi da gare più abbonamenti pesano per poco meno del 10% del valore con 6 milioni circa. Il valore della produzione, rispetto all’anno precedente, ha fatto registrare un incremento di circa 50,4 milioni di euro dovuto alla promozione in Serie A. Da sottolineare come nel medesimo periodo ci sia stato un aumento di circa 130 milioni nelle spese.