Como in lutto: a 81 anni è scomparso lo storico magazziniere Corti. Il ds Ludi: "Grazie Carletto"

Lutto in casa Como per la scomparsa di Carlo Corti, storico magazziniere del club lombardo. L’uomo, 81 anni, ha perso la vita dopo essere caduto in bicicletta, nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, a Cavallasca, frazione di San Fermo della Battaglia. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli, le condizioni di Corti erano apparse sin da subito critiche e a nulla è valso il trasporto in emergenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è arrivato praticamente in fin di vita.

A darne notizia, tra i vari esponenti della dirigenza lariana, il direttore sportivo Carlalberto Ludi: “È con estrema tristezza che il Como esprime le sue condoglianze e si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Carlo Crorti, un vero lariano e per anni un magazziniere appassionato e un volontario per il Como 1907.

Grazie Carletto, sarai sempre ricordato”.