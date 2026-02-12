Como, il ds Ludi: "Fabregas focalizzato sul nostro progetto. Nico Paz? Aspettiamo, non dipende da noi"

Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha parlato a Sky Sport del momento della società lariana, toccando anche i temi legati al raggiungimento della semifinale di Coppa Italia e al futuro dei big della rosa: "E' un periodo molto positivo in cui ci sentiamo parte integrante della comunità. Aver dato ai tifosi l'ennesima gioia è motivo di orgoglio, ma per noi è un altro obiettivo raggiunto. Ora andiamo avanti".

Nel prossimo mese avrete quasi una partita ogni 3 giorni. Può considerarsi una prova generale per l'Europa?

"Sono prove di stabilità. Noi siamo contenti di avere un altro mese super impegnativo dopo gennaio. Nelle ultime sfide siamo stati all'altezza e siamo andati oltre i nostri timori, ora speriamo di andare oltre e che anche febbraio possa regalarci grande gioia".

Lo scorso maggio lei si disse certo della permanenza di Fabregas e Nico Paz. Oggi si sente di dire lo stesso?

"Io non voglio mentire: ero sicuro che sarebbero rimasti, a maggio forse ero un po' titubante, ma sono felice che siano ancora al centro del progetto. Ora è prematuro parlarne, io penso che Cesc sia totalmente focalizzato su questa esperienza e sul guidarci in una nuova dimensione. Nico è super coinvolto e apprezzato da tutti, il suo futuro non dipende da noi come sapete e quindi non possiamo far altro che aspettare".

Notizia degli ultimi giorni è un tentativo a vuoto per Vergara...

"E' una notizia rimbalzata recentemente. Ci abbiamo lavorato un anno abbondante fa per due sessioni di mercato, quando siamo entrati in Serie A, perché per noi era un ragazzo di grande talento. Poi il Napoli è stato lungimirante, lo hanno tenuto giustamente e ora sta facendo le fortune del Napoli".