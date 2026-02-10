Como, il ds Ludi: "Fabregas ce l'hanno già chiesto, è un fuoriclasse. Siamo in luna di miele"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a SportMediaset prima della sfida contro il Napoli di Coppa Italia, elogiando ancora il lavoro di Cesc Fabregas: "E' già successo che qualcuno ce lo chiedesse, Cesc è un fuoriclasse e lo è di più da allenatore. Siamo in luna di miele, è un valore aggiunto per il prossimo futuro. La nostra idea è di crescere di settimana in settimana attraverso il lavoro di Cesc, e della squadra. Dove arriveremo non lo possiamo sapere ma l'ambizione è illimitata. Tutte le volte vogliamo alzare l'asticella".